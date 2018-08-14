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14.08.18 / 19:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи - 2282,88; РТС - 1081,50

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи упал на 0,12% и составил 2282,88 пунктов. Индекс РТС вырос на 2,05% до 1081,50 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отметила, что в лидерах роста во вторник акции «Распадской» (+2,8%) и «ТГК-1» (+2,4%). Наибольшее снижение демонстрируют бумаги «Ленты» (-1,9%) и «Газпрома» (-1,9%). Последний опубликовал во вторник позитивную отчетность по РБСУ за I полугодие текущего года. Аналитик отметила, что отчетность не является показательной. По мнению Кокоревой, снижение акций вызвано сдвигом сроков по получению разрешения от Дании на строительство «Северного потока-2». Ранее предполагалось получить его в июле-августе, теперь сроки сдвигаются. Вероятно, на конец третьего квартала 2018 года, уточнила аналитик.

Рублевые пары снижаются, на бирже за один доллар предлагают 66,4 рублей, за один евро – 75,6 рублей. Кокорева сообщила, что в отсутствие негатива и интервенций Минфина рубль получил шанс укрепиться. Ярко выраженная динамика в движении доллара и евро отсутствует, что также снижает давление на рубль. Днем на сайте Конгресса США был опубликован текст законопроекта о новых санкциях в отношении России, однако рубль не отреагировал на публикацию, так как о законопроекте и его содержании стало известно за долго до его официальной публикации. Аналитик считает, что в среду укрепление отечественной валюты может продолжиться.

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