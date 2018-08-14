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14.08.18 / 18:33 Новости / Петербург и Ленобласть

Четырбок предложил ужесточить наказание за вандализм

Ранее с таким же предложением выступил Пиотровский

Фото АБН

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок прокомментировал инцидент с разжиганием мангала на Медном всаднике и предложил ужесточить наказание за осквернение памятников. Об этом он заявил во вторник.

«На мой взгляд, попытка разжечь мангал на одном из символов Петербурга – это очевидное издевательство над культурным наследием нашего города, и за такие поступки нужно очень строго наказывать», — сказал Четырбок. По его словам, к нему уже обратились несколько горожан с просьбой ужесточить наказание.

Напомним, 5 августа сообщалось о том, что двое молодых людей в Петербурге забрались на Медный всадник, чтобы установить на нем мангал. Позже правонарушителей нашли и выписали им штраф в размере 500 рублей. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский после этого происшествия также призвал ужесточить наказание за вандализм.

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