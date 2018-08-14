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14.08.18 / 14:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Facebook купил технологию и нанял сотрудников стартапа интерактивных видеотрансляций Vidpresso

Сумма сделки неизвестна

Фото: bizbrasov.biz

Facebook купил технологию и нанял сотрудников стартапа интерактивных видеотрансляций Vidpresso. Об этом социальная сеть сообщила во вторник.

Facebook нанял семь человек из Vidpresso, передает TechCrunch. Также социальная сеть приобрела часть технологий стартапа.

Нанятые сотрудники Vidpresso будут развивать инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций в Facebook Live. Социальная сеть намерена не взимать плату с пользователей сервиса.

Стороны не разглашают сумму сделки. Также неизвестно, продолжит ли Vidpresso сотрудничать с другими компаниями.

Отметим, Vidpresso создан в 2012 году. В настоящий момент стартап сотрудничает с Nasdaq, TED, NBC, BuzzFeed и другие. Сервис помогает проводить интерактивные видеотрансляции онлайн. В частности, Vidpresso помогает проводить опросы во время трансляций.

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