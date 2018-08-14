Вице-губернатор Петербурга проверил фасады зданий вдоль набережных В Центральном и Адмиралтейском районах

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил фасады зданий вдоль набережных. Об этом во вторник сообщили в его аппарате.

Бондаренко проверил фасады в Центральном и Адмиралтейском районах вдоль набережных реки Мойки и Фонтанки, а также Крюкова канала. Согласно итогам проверки, Бондаренко выявил более 60 объектов с замечаниями.

В частности, вице-губернатор обнаружил ряд нарушений на фасадах зданий вдоль набережной реки Фонтанки. В их числе наличие граффити, отслоение штукатурки, повреждение водосточных труб и другие нарушения. Также Бондаренко обратил внимание на наличие незаконной рекламы вдоль рек и каналов.

Кроме этого, вице-губернатор поручил главе администрации Адмиралтейского района Алексею Степанову создать рабочую группу для контроля инвесторов. Это решение вызвано тем, что инвесторы не приводят в надлежащее состояние фасады арендованных зданий в надлежащее состояние в установленные сроки.

Добавим, ранее администрация Центрального района Петербурга сообщила о выделении городом денег на ремонт фасадов. Всего должны выделить 677,5 млн рублей. В надлежащее состояние планируют привести фасады 51 дома. Ремонт должны завершить к концу текущего года.