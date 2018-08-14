Санкции и «Северный поток – 2». Итоги вторника

Министерство экономического развития предложило повысить цены на ЖКХ в следующем году в два этапа, а Минтранс предложил возместить часть затрат на топливо авиакомпаниям. У Минфина тоже есть предложение: доверить управление резервными фондами соцстрахования казначейству. В этом время доллар и евро стали дешеветь на торгах Московской биржи. «Северный поток – 2» получил все согласования для строительства в России. Конгресс США опубликовал новый пакет санкций против России.

МЭР предлагает повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа. Ведомство считает, что рост не должен быть быстрее инфляции.

Доллар и евро снижаются на открытии торгов на 1 рубль. Доллар снизился до 66,7 рубля.

Минфин предложил доверить казначейству управление резервами фонда соцстрахования. Это поможет повысить эффективность, уверены в ведомстве.

«Северный поток – 2» получил все согласования для строительства в России. Последнее согласование было от Росприроднадзора по участку Балтийского моря.

На сайте Конгресса США опубликован проект нового пакета антироссийских санкций. Они направлены против банков с госучастием.

Минтранс заявил о возможном росте цен на авиатопливо на 30% к концу года. В связи с этим ведомство предложило компенсировать часть затрат авиакомпаний на топливо.