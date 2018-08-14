Все новости

14.08.18 / 12:45 Новости / Россия и мир

Официальные доллар и евро на среду теряют по 1,4 рубля

Доллар 66,7535; евро 76,2325

Коллаж АБН

Официальные курсы доллара и евро на среду теряют по 1,4 рубля. По данным Центробанка, доллар будет стоить от 66,7535 рубля, евро от 76,2325 рубля.

Доллар потерял 1,46699 рубля. Евро подешевел на 1,4194 рубля.

На торгах Московской биржи во вторник доллар и евро дешевеют. По фиксингу на 12:28 по московскому времени доллар торгуется с падением на 1 рубль у отметки 66,8 рубля. Евро теряет 1,2 рубля от закрытия понедельника и стоит 76,1 рубля. Во вторник рубль открыл день в зеленой зоне впервые с прошлой недели.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.