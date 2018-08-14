Официальные доллар и евро на среду теряют по 1,4 рубля Доллар 66,7535; евро 76,2325

Официальные курсы доллара и евро на среду теряют по 1,4 рубля. По данным Центробанка, доллар будет стоить от 66,7535 рубля, евро от 76,2325 рубля.

Доллар потерял 1,46699 рубля. Евро подешевел на 1,4194 рубля.

На торгах Московской биржи во вторник доллар и евро дешевеют. По фиксингу на 12:28 по московскому времени доллар торгуется с падением на 1 рубль у отметки 66,8 рубля. Евро теряет 1,2 рубля от закрытия понедельника и стоит 76,1 рубля. Во вторник рубль открыл день в зеленой зоне впервые с прошлой недели.