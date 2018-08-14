Все новости

14.08.18 / 13:56 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Мариинский театр завершил сезон

Новый сезон стартует 10 сентября

Мариинский театр завершил сезон 2017-2018 года. Он длился 48 недель, рассказали во вторник в театре.

Заключительным спектаклем стал балет Петра Чайковского «Спящая красавица» в исполнении труппы Приморской сцены Мариинского театра.Открытие следующего сезона состоится 10 сентября.

Концертный зал Мариинского театра откроется 10 сентября сольным вечером пианиста Даниила Трифонова. В программе – сочинения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана и Сергея Прокофьева. Спектакли на исторической сцене Мариинского театра начнутся 29 сентября. Премьерами сезона станут опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Александра Кузина, дирижер Валерий Гергиев, а также опера современного китайского композитора Тан Цзяньпина «А зори здесь тихие» по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.

Отметим, в прошедшем сезоне спектакли и концерты Мариинского театра шли на одиннадцати сценах. Всего было представлено более 1400 спектаклей и концертов, среди них восемь оперных и две балетные премьеры. Среди них — опера Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» в режиссуре Василия Бархатова (капитальное возобновление постановки 2007 года), комическая опера Вольфганга Амадея Моцарта «Директор театра» в постановке Глеба Черепанова, опера Йозефа Гайдна «Необитаемый остров» в режиссуре Алексея Смирнова, опера Джузеппе Верди «Фальстаф» в постановке Андреа Де Розы, опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в режиссуре Александра Кузина, опера Александра Раскатова «Затмение» в концертном исполнении; балет Игоря Стравинского «Петрушка» в хореографии Владимира Варнавы. В сезоне 2017/18 коллектив Мариинского театра (опера, балет, хор, симфонический оркестр) посетил с гастролями 22 страны.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,168 seconds.