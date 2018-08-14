Мариинский театр завершил сезон Новый сезон стартует 10 сентября

Мариинский театр завершил сезон 2017-2018 года. Он длился 48 недель, рассказали во вторник в театре.

Заключительным спектаклем стал балет Петра Чайковского «Спящая красавица» в исполнении труппы Приморской сцены Мариинского театра.Открытие следующего сезона состоится 10 сентября.

Концертный зал Мариинского театра откроется 10 сентября сольным вечером пианиста Даниила Трифонова. В программе – сочинения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана и Сергея Прокофьева. Спектакли на исторической сцене Мариинского театра начнутся 29 сентября. Премьерами сезона станут опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Александра Кузина, дирижер Валерий Гергиев, а также опера современного китайского композитора Тан Цзяньпина «А зори здесь тихие» по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.

Отметим, в прошедшем сезоне спектакли и концерты Мариинского театра шли на одиннадцати сценах. Всего было представлено более 1400 спектаклей и концертов, среди них восемь оперных и две балетные премьеры. Среди них — опера Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» в режиссуре Василия Бархатова (капитальное возобновление постановки 2007 года), комическая опера Вольфганга Амадея Моцарта «Директор театра» в постановке Глеба Черепанова, опера Йозефа Гайдна «Необитаемый остров» в режиссуре Алексея Смирнова, опера Джузеппе Верди «Фальстаф» в постановке Андреа Де Розы, опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в режиссуре Александра Кузина, опера Александра Раскатова «Затмение» в концертном исполнении; балет Игоря Стравинского «Петрушка» в хореографии Владимира Варнавы. В сезоне 2017/18 коллектив Мариинского театра (опера, балет, хор, симфонический оркестр) посетил с гастролями 22 страны.