Минфин предложил доверить казначейству управление резервами фонда соцстрахования Чтобы повысить эффективность

Министерство финансов РФ предложило доверить Федеральному казначейству управление резервами фонда социального страхования. Об этом стало известно во вторник из законопроекта Минфина, размещенного на официальном портале правовой информации.

В Минфине решили, что функция получения дохода от размещения средств на банковских депозитах несвойственна фонду. Казначейство должно увеличить доход от размещений фонlа на 60-80%. Также финансовое ведомство предлагает изменить схему распределения доходов и построить ее по следующей схеме: 85% будут отправлять в бюджет фонда, еще 15% — в федеральный бюджет.

Отметим, в настоящий момент фонд соцстрахования размещает деньги на банковских депозитах самостоятельно. Доходы от размещения зачисляются в его бюджет. На 2019 год по этой схеме фонду соцстрахования прогнозируют объем резервов в 162,6 млрд рублей. По оценке самого фонда, доход от размещения резервов в 2019 году составит 56,2 млрд рублей.