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14.08.18 / 20:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтранс заявил о возможном росте цен на авиатопливо на 30% к концу года

Ведомство предложило компенсировать затраты авиакомпаниям

Минтранс заявил о возможном росте цен на авиатопливо на 30% к концу года. Соответствующее заявление во вторник сделал министр транспорта Евгений Дитрих.

Расходы авиаперевозчиков из-за роста цен на топливо могут вырасти на 50 млрд рублей, передает РИА Новости слова Дитриха. Министр сообщил, что ведомство предложило субсидировать часть этих затрат из бюджета. Речь идет о единовременных разовых выплатах общей суммой в 22,5 млрд рублей. Минтранс направил соответствующие предложения Минфину и правительству России.

Напомним, весной текущего года авиакомпании жаловались на рост стоимости авиатоплива. ФАС заявила в июле, что не видит предпосылок для увеличения цен на топливо для самолетов. В августе служба сообщила о снижении цен на продукт. ФАС считает, что цена на топливо не повлияет на рост стоимости авиабилетов.

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