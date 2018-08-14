ФСБ провела обыск в СПб ГБУЗ «Медсантранс» Организация подведомственна комитету по здравоохранению

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыск в подведомственном городскому комитету по здравоохранению СПб ГБУЗ «Медсантранс». Об этом стало известно во вторник.

Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердила информацию об обысках, передает «Деловой Петербург». При этом, в управлении ФСБ не раскрыли причины обысков.

В комитете по здравоохранению Петербурга также подтвердили проведение обысков. В ведомстве заявили, что сотрудники ФСБ осмотрели несколько автомобилей и запросили необходимые документы.

Комитет гражданских инициатив сообщил, что обыски могли пройти из-за нескольких заключенных в 2016-2017 годах госконтрактов. ФСБ заинтересовались существенным завышением стоимости поставленных автомобилей, уточнили в комитете.

Напомним, в марте СМИ сообщили об обысках в петербургском комитете по здравоохранению. Сотрудников правоохранительных органов интересовала деятельность подведомственной комитету организации – ГБУ «Стройкомплект». В частности, речь шла о заключенных госконтрактах. ФСБ забрала из комитета документы и электронные носители.