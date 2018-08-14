Все новости

14.08.18 / 19:52 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ФСБ провела обыск в СПб ГБУЗ «Медсантранс»

Организация подведомственна комитету по здравоохранению

Коллаж АБН

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыск в подведомственном городскому комитету по здравоохранению СПб ГБУЗ «Медсантранс». Об этом стало известно во вторник.

Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердила информацию об обысках, передает «Деловой Петербург». При этом, в управлении ФСБ не раскрыли причины обысков.

В комитете по здравоохранению Петербурга также подтвердили проведение обысков. В ведомстве заявили, что сотрудники ФСБ осмотрели несколько автомобилей и запросили необходимые документы.

Комитет гражданских инициатив сообщил, что обыски могли пройти из-за нескольких заключенных в 2016-2017 годах госконтрактов. ФСБ заинтересовались существенным завышением стоимости поставленных автомобилей, уточнили в комитете.

Напомним, в марте СМИ сообщили об обысках в петербургском комитете по здравоохранению. Сотрудников правоохранительных органов интересовала деятельность подведомственной комитету организации – ГБУ «Стройкомплект». В частности, речь шла о заключенных госконтрактах. ФСБ забрала из комитета документы и электронные носители.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.