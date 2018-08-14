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14.08.18 / 19:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Прибыль российских банков за январь-июль 2018 года упала на 15,6% год к году

Она составила 776 млрд рублей

Объем платежей

Фото АБН

Прибыль российских банков за январь-июль текущего года упала на 15,6% год к году. Об этом во вторник сообщил Центробанк.

Прибыль составила 776 млрд рублей. Регулятор отметил, что причина в проходящих финансовое оздоровление банках. Без их учета прибыль составила бы 1 трлн рублей.

За указанный период кредитные организации выдали займы нефинансовых организациям на 2,7% больше аналогичного периода прошлого года. Число кредитов физическим лицам выросло на 11,6%. Это данные без валютной переоценки и без банков с отозванной лицензией. С этими показателями число кредитов организациям выросли на 4,6%, а физическим лицам – на 11,4%.

При этом, российские банки увеличили кредитование на 5,2%. – без учета валютной переоценки и банков без лицензии. С этими показателями кредитование выросло на 6,6%.

Добавим, ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило о росте выдачи кредитных карт российскими банками во II квартале. Число выданных карт выросло на 59,1% год к году. Всего кредитные организации выпустили 2,42 млн карт. Больше всего «кредиток» получили жители Москвы.

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