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14.08.18 / 14:47 Новости / Политика / Россия и мир / Экономика

На сайте Конгресса США опубликован проект нового пакета антироссийских санкций

Которые направлены против банков с госучастием

Фото АБН

На сайте Конгресса США опубликован законопроект о новых антироссийских санкциях. Это произошло во вторник.

Сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин предложили ввести санкции против российских банков с госучастием, а также против новых гособлигаций. Так, резидентам США запретят участвовать в операциях с новым госдолгом, если он выпущен через 180 дней после вступления в силу закона.

В числе банков, на которые повлияют новые запреты – ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк»», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Банк Москвы». Сенаторы предлагают заморозить их собственность в США и запретить им проводить операции в долларах через корреспондентские счета.

Напомним, пакет санкций был анонсирован 2 августа. После этого российский индекс РТС потерял несколько процентов, а доллар укрепился на бирже до 67 рублей впервые за два года. Глава Минфина России Антон Силуанов охарактеризовал новые санкции как «неприятные. Но не смертельные».

Первые санкции против российских госбанков были введены в 2014 году. Они запрещали привлекать новый долларовый и акционерный капитал в США.

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