На расселение коммуналок в центре Петербурга потратили 221 млн рублей Количество квартир в Центральном районе с момента запуска программы уменьшилось на 5 тыс.

В первом полугодии 2018 года социальную выплату по расселению коммунальных квартир предоставили 204 семьям Центрального района Петербурга на общую сумму 221 млн рублей. Об этом о вторник сообщили в районной администрации.

Государственная поддержка на сегодняшний день составляет 937 тыс. рублей на одного проживающего и 511 тыс. рублей на одного проживающего в составе семьи. В коммунальных квартирах Центрального района в настоящее время проживает 34 тыс. семей.

Напомним, программа по расселению коммунальных квартир была запущена в Петербурге в 2008 году. Изначально она была рассчитана до 2016 года, однако ее решили продлить до 2020 года. Большая часть коммуналок расположена в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Количество квартир в Центральном районе с момента запуска программы уменьшилось на 5 тыс.