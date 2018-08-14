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14.08.18 / 14:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Количество сотрудников службы безопасности петербургского метро превысило 1,3 тыс. человек

Создана в прошлом году

Фото АБН

Количество сотрудников службы транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» превысило 1,3 тыс. человек. Об этом в организации сообщили во вторник.

Все они прошли предусмотренную федеральным законодательством обязательную аттестацию и сдали экзамен, отметили в метро. Также есть специалисты, которые еще продолжают обучение.

В настоящий момент аттестацией сотрудников занимаются две сторонние организации. В следующем году петербургский метрополитен планирует создать собственный аттестационный центр.

Напомним, служба транспортной безопасности входит в состав подразделения транспортной безопасности. Служба создана в «Петербургском метрополитене» в прошлом году. Как сообщил заместитель начальника службы Сергей Цветков, аттестация учитывает изучение нормативно-правовой базы, норм и правил пользования метрополитеном, правила досмотра пассажиров, а также изучение набора оборудования, который может использоваться для досмотра и при обнаружении бесхозных предметов.

Службу транспортной безопасности открыли после того, как в метро Петербурга произошел теракт. Погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника.

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