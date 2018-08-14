В Петербурге проверят все строительные леса на безопасность После обрушения на Гражданской улице

После обрушения строительных лесов, в результате чего пострадали пятеро рабочих, Фонд капитального ремонта начал проверки по всем адресам, где ведется капремонт фасадов и установлены временные сооружения. Об этом сообщили во вторник в жилищном комитете.

Сообщается, что обрушение произошло из-за нарушения правил безопасности подрядчиком ООО «Альтернатива». После проверки к компании применят штрафные санкции.

Напомним, во вторник на Гражданской улице во время капремонта фасада дома №8 обрушился участок строительных лесов. В результате пострадали пятеро рабочих. Троих из них госпитализировали.