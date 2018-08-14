ВТБ заключил меморандум о покупке банка «Возрождение» Сделку закроют в сентябре

ВТБ заключил меморандум о покупке банка «Возрождение». Об этом ВТЮ сообщил во вторник.

Соглашение заключено с фондом Bonum Capital (Cyprus) LTD. Согласно договоренностям, ВТБ купит не менее 75% акций «Возрождения». Сумма сделки не разглашается. Стороны намерены закрыть сделку в сентябре текущего года, когда будут получены корпоративные решения группы ВТБ и необходимые регуляторные согласования.

В ВТБ сообщили, что интеграция банков будет завершена в 2020 году. ВТБ намерена усилить позиции «Возрождения» в Московской области. Также предполагается сохранение ключевых сервисов и продуктов.

Председателем правления «Возрождения» станет член правления группы ВТБ Геннадий Солдатенков. Действующий председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович перейдет на должность заместителя председателя совета директоров. Сотрудники «Возрождения» с опытом работы в регионах продолжат работу в организации.

Напомним, на прошлой неделе глава финансового департамента группы ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о намерениях организации купить несколько банков. В их числе он назвал банк «Возрождение». Ранее глава ВТБ также сообщал о намерении группы купить «Возрождение». Сделку планировали закрыть в III квартале текущего года.