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15.08.18 / 19:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ОЖД введут в эксплуатацию 10 новых пешеходных переходов в конце 2018 года

За 100 млн рублей

Октябрьские железные дороги введут в эксплуатацию 10 новых пешеходных переходов в декабре текущего года. Об этом организация сообщила в среду.

Строительство пешеходных переходов ОЖД начнет в сентябре. Их создадут на перегонах Пери – Грузино, Ланская – Шувалово и Кузнечное – Хиитола. Также переходы построят на станциях Апатиты-1, Войбокало, Новый быт, Лодейное поле, Деревянка, Кушелевка и у платформы Тарховка. Кроме этого, ОЖД установит ограждение на станции Апатиты.

В настоящий момент организация проводит подготовку участков. На создание этих переходов выделено 100 млн рублей.

Отметим, в настоящий момент в зоне ОЖД функционирует 186 переходов на одном уровне с железной дорогой. Они оборудованы световой и звуковой сигнализацией. Добавим, ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры решил построить подземный переход на месте перехода через ж/д на Туристской улице. Ведомство планировало направить заявку на финансирование в апреле.

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