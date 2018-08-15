«Алроса» провела первые рублевые расчеты с зарубежными клиентами

Аламазодобывающая компания «Алроса» впервые провела расчеты с иностранными клиентами в российской валюте. Об этом в компании сообщили в среду.
Сделки провели с клиентами из Индии и Китая. Покупатель из Индии оплатил поставку алмазов со своего счета в российском банке, а покупатель из Китая провел расчет через филиал ВТБ. По словам директора сбытового подразделения компании Евгения Агуреева, опыт рублевых расчетов оказался положительным, и компания готова применять его по мере необходимости.
Напомним, ранее глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать дедолларизацию и увеличить использование российской валюты в международных расчетах. Сообщалось, что специалисты ВТБ подготовили предложения по реализации плана. Эти шаги, по мнению Костина, должны защитить российский рынок от воздействия внешних факторов.
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