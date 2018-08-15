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15.08.18 / 21:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Brent торгуется у отметки $70,5 за баррель

Теряет более 2,5%

Фото vestifinance.ru

Нефть эталонной марки Brent опустилась на торгах Межконтинентальной биржи ICE до отметки $70,66 за баррель. Таковы данные торгов вечером среды.

Снижение Brent составляет более 2,5%. WTI тоже дешевеет – на 3,3% до $64,9.

Отметим, утром баррель Brent торговался около отметки $72,5. В течение дня октябрьский фьючерс терял в цене, но резкое снижение произошло около 17:30 по московскому времени. Brent обрушилась до $70,75 за баррель. Самым низким уровнем для Brent в среду стал $70,3.

По данным Минэнерго США, за прошедшую неделю в стране резко выросли коммерческие запасы нефти. Рост составил 6,8 млн баррелей.

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