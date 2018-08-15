В Фонде имущества Петербурга отмечают рост продаж в «сером поясе» Продано почти 100 помещений

Фонд имущества Петербурга отмечает рост продаж в районе Обводного канала в 2018 году. Об этом в фонде сообщили в среду.

Фонд имущества продал 72 жилых и 19 нежилых помещения общей площадью более 5 тыс. кв. м, расположенных вдоль Обводного канала. Также в аренду сданы первые пустующие помещения «Красного треугольника» общей площадью более 3 тыс. кв. м. Общий бюджетный эффект составил 206 млн. рублей.

Отметим, на предыдущих торгах фонда было продано офисное помещение в доме Эссен-Стенбок-Фермора на Моховой улице. Цена сделки составит за 5,6 млн рублей. Площади расположены на первом этаже здания в 350 м от Литейного проспекта и набережной реки Фонтанки. За лот боролись 10 участников, цена в ходе торгов увеличилась почти в два раза.