Индекс холостяка: Невыносимо доступные пельмени

С 30 июля по 13 августа продуктовый набор холостяка упал в цене на 1,3% до 2304,65 рубля. Лидерами по падению, как всегда, стали пельмени – их потеря в цене составила 13,5%. Средняя цена пачки составляет 388,07 рубля вместо 440,48 рубля двумя неделями ранее.

При этом по отдельным магазинам разброс в цене у пельменей существенный, их стоимость может отличаться даже в два раза. Так, в одной из торговых сетей Петербурга пельмени стоят порядка 200 рублей за пачку, а в другой почти 500 рублей.

Также сильные ценовые изменения наблюдаются у майонеза (минус весомые 14,25% или 6 рублей до 42,32 рубля за пачку), а также у макарон (минус 9,2% или 4 рубля до 44,38 рубля за пачку). Наоборот, вверху по ценовой лестнице уходят сосиски (плюс 20% или 31 рубль до 154,72 рубля за пачку) ми куриные голени (плюс 10,65% или 21,52 рубля до 20212 рубля за 1 кг).

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.