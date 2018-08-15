Все новости

15.08.18 / 13:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс холостяка: Невыносимо доступные пельмени

С 30 июля по 13 августа продуктовый набор холостяка упал в цене на 1,3% до 2304,65 рубля. Лидерами по падению, как всегда, стали пельмени – их потеря в цене составила 13,5%. Средняя цена пачки составляет 388,07 рубля вместо 440,48 рубля двумя неделями ранее.

При этом по отдельным магазинам разброс в цене у пельменей существенный, их стоимость может отличаться даже в два раза. Так, в одной из торговых сетей Петербурга пельмени стоят порядка 200 рублей за пачку, а в другой почти 500 рублей.

Также сильные ценовые изменения наблюдаются у майонеза (минус весомые 14,25% или 6 рублей до 42,32 рубля за пачку), а также у макарон (минус 9,2% или 4 рубля до 44,38 рубля за пачку). Наоборот, вверху по ценовой лестнице уходят сосиски (плюс 20% или 31 рубль до 154,72 рубля за пачку) ми куриные голени (плюс 10,65% или 21,52 рубля до 20212 рубля за 1 кг).

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.