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15.08.18 / 17:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Рост промпроизводства в России в июле ускорился до 3,9%

Как в апреле

Коллаж АБН

Рост промышленного производства в России в июле ускорился до 3,0% в годовом выражении. Такие данные в среду предоставил Росстат.

Пока что это одно из максимальных значений промпроизводства за год. В апреле рост также составил 3,9%. В целом в январе-июле промышленность поднялась на 3,1% год к году.

Напомним, в июне промышленное производство выросло на 2,2% год к году. В мае рост составил 3,7%. В июне Росстат повысил прогноз по росту промышленности в России. Рост оценили в 21,% вместо 1%.

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