Рост промпроизводства в России в июле ускорился до 3,9% Как в апреле

Рост промышленного производства в России в июле ускорился до 3,0% в годовом выражении. Такие данные в среду предоставил Росстат.

Пока что это одно из максимальных значений промпроизводства за год. В апреле рост также составил 3,9%. В целом в январе-июле промышленность поднялась на 3,1% год к году.

Напомним, в июне промышленное производство выросло на 2,2% год к году. В мае рост составил 3,7%. В июне Росстат повысил прогноз по росту промышленности в России. Рост оценили в 21,% вместо 1%.