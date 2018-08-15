Mail.Ru Group просит правительство декриминализировать действия пользователей в соцсетях Компания направила обращения в Думу, министерство юстиции, Верховный суд и к уполномоченному по правам человека

Mail.Ru Group обратилась к властям с просьбой декриминализировать действия пользователей в соцсетях. Об этом в компании сообщили в среду.

Компания направила официальное обращение в Госдуму с просьбой внести законопроект об амнистии осужденных по статьям 282 и 148 УК РФ, если их действия не имели общественно опасных последствий. Также Mail.Ru Group обратилась в Верховный суд с просьбой обобщить практику по подобным делам и создать правовую базу для их объективного рассмотрения, дав юридические определения таким понятиям, как «пост», «репост» и т.д.

Также компания обратилась в министерство юстиции с просьбой выработать единую методику экспертиз и к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой проверки конституционности положений статьи УК №282.

Напомним, накануне руководство социальной сети «Вконтакте» анонсировало масштабную реформу приватности. Сообщалось, что в скором времени пользователи смогут полностью скрыть свой профиль от аккаунтов, которых нет в списке их друзей. Также в ближайшие две недели в соцсети перестанет отображаться список людей, которые сделали репост записи. Он будет виден только автору поста. По словам управляющего директора компании Андрея Рогозова, руководство «Вконтакте» готово пойти на такие меры, потому что обеспокоено увеличением количества уголовных дел за публикации.