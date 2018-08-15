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15.08.18 / 21:01 Новости / Россия и мир

Сбербанк, Генбанк и Renault. Итоги среды

Самым дорогим российским брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance стал Сбербанк. Генбанк Крыма прекратил выпускать карты Visa и MasterCard. А концерн Renault планирует занять у «АвтоВАЗа» до 10 млрд рублей.

Коллаж АБН

Самым дорогим российским брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance стал Сбербанк. Ценность рейтинга Сбербанка выросла на 18% до 670,4 млрд рублей.

Генбанк Крыма прекратил выпускать карты Visa и MasterCard. При этом карты, выпущенные другими российскими банками, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Концерн Renault планирует занять у «АвтоВАЗа» до 10 млрд рублей. Соответствующий договор займа компании заключили до 2023 года.

Правительство обсуждает сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста. Против идеи сохранения льгот в прежних возрастных рамках выступает министерство финансов, так как это может привести к выпадению доходов регионов.

Осенью 2018 года россиянам не стоит ждать «горящих туров» в Турцию. Примерное подорожание в АТОР оценивают в 10%.

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