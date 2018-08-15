Управление Россельхознадзора пропустило в Петербург двух чакоанских мар

Управление Россельхознадзора по Петербургу пропустило в город двух чакоанских мар. Об этом ведомство сообщило в среду.
Сотрудники Россельхознадзора провели досмотр животных в аэропорту «Пулково». Ведомство не обнаружило нарушений ветеринарного законодательства. Инспекторы установили, что животные здоровы.
Самец и самка грызунов прибыли из Екатеринбургского зоопарка. Животных должны передать петербургскому благотворительному фонду дворца детского творчества «Мост».
Добавим, ранее ведомство задержало в «Пулково» другой груз. Это были рога животных из Южной Африки. Управление установило, что четыре экземпляра прибыли без ветеринарного сертификата. Ведомство решило приостановить их движение.
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