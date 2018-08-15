Вице-губернатор Петербурга вручил сертификаты на покупку жилья многодетным семьям Общая сумма – 500 млн рублей

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко вручил сертификаты на покупку или строительства жилья многодетным семья. Об этом его аппарат сообщил в среду.

Заявление не получение этой выплаты с 3 мая подали 579 семей. Из них отобрали 149 заявление. Им предоставили социальные выплаты на общую сумму в 500 млн рублей.

В аппарате отметили, что в настоящий момент в Петербурге на учет как нуждающиеся в жилье встали 4 663 многодетные семьи. По данным аппарата, ежегодно многодетными становятся 600 семей. Улучшают свои жилищные условия около 1 тыс. многодетных семей в год.

Отметим, ранее губернатор Петербургу Георгий Полтавченко наградил многодетные семьи города «За заслуги в воспитании детей». Награды получили 14 семей.

Добавим, ранее ученые заявили, что многодетность является причиной ускоренного старения женщин. Рождение ребенка вызывает изменения, равные старению на 0,5-2 года.