Ведущие автохолдинги Петербурга за I полугодие 2018 года увеличили продажи на 32% год к году Всего реализовано 59 871 машин

Ведущие 20 автохолдингов Петербурга за I полугодие 2018 года увеличили продажи на 32% год к году. Об этом в среду сообщили в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Всего ведущие холдинги реализовали 59 871 машин. Лидер рынка – группа компаний «Рольф». Организация увеличила продажи на 10,6% год к году до 11 582 автомобилей. При этом, доля группы от общего объема реализации новых автомобилей уменьшилась до 15,5%.

Холдинг «Максимум» занял второе место по реализации авто. Он увеличил продажи на 64,1% год к году до 4 720 машин. Следом идет «Мега Авто» — рост на 23,5% до 4 431 автомобиля. Доли организаций на общем рынке составили 6,3% и 5,9% соответственно.

Отметим, ранее «Auto-Dealer-СПб» сообщил об общих продажах автомобилей в Петербурге. В городе реализовано 74 720 автомобилей. Это на 20% больше аналогичного показателя прошлого года. Добавим, в понедельник петербургский завод Nissan возобновил работу после летних каникул.