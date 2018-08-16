Акции Tesla упали после сообщений о расследовании в отношении компании До $338 за акцию

Акции Tesla упали на торгах более чем на 2,5% после сообщений СМИ о расследовании из-за твита Илона Маска. Об этом в четверг свидетельствуют данные NASDAQ.

Цены акций компании упали до $338 в четверг вечером. Ранее их стоимость была выше $341.

Напомним, накануне сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Маска после его заявлений о планах выкупа акций Tesla. Маск опубликовал сообщения в твиттере 7 августа. Он заявил о готовности выкупить акции у инвестороа по цене $420 за акцию. После этого ряд акционеров подал против Маска иск, мотивируя их тем, что они понесли потери от недостоверной информации.