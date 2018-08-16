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16.08.18 / 19:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Албин призвал быстрее ремонтировать исторические здания в Петербурге

Ежегодно в городе должны ремонтировать не 60 исторических домов, как сейчас, а гораздо больше

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин призвал ускорить ремонт исторических зданий в городе. Об этом он заявил в четверг в ходе совещания по разработке законопроекта  «О реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга».

По словам вице-губернатора, ежегодно в городе должны ремонтировать не 60 исторических домов, как сейчас, а гораздо больше. «Ключевая задача – сохранить исторический центр Петербурга для потомков», — подчеркнул он.

Добавим, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее заявил о том, что доходы от речного туризма в регионе будут направлять на ремонт исторических памятников. По его словам, такое решение принесет региону двойной положительный эффект. Реставрация памятников привлечет туристов, а доходы от туризма пойдут на восстановление достопримечательностей.

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