Biocad начал монтаж оборудования на своем заводе в Стрельне Это завершающая стадия

Фармацевтическая компания Biocad начала монтаж оборудования на своем заводе в Стрельне. Об этом в четверг сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.

В ведомстве отметили, что это завершающая стадия реализации проекта. Производство должно начать работать в 2019 году.

Согласно информации комитета, на заводе будут производить 18 лекарственных препаратов. На предприятии должны создать 180 новых рабочих мест. Объем инвестиций – более 3 млрд рублей.

Добавим, ранее Biocad сообщил о совместной работе с Центром Алмазова. Организации решили разрабатывать противоопухолевые клеточные вакцины. Их будут использовать для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний. Стороны уже подписали соглашение.