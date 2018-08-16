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16.08.18 / 11:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Biocad начал монтаж оборудования на своем заводе в Стрельне

Это завершающая стадия

Фармацевтическая компания Biocad начала монтаж оборудования на своем заводе в Стрельне. Об этом в четверг сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.

В ведомстве отметили, что это завершающая стадия реализации проекта. Производство должно начать работать в 2019 году.

Согласно информации комитета, на заводе будут производить 18 лекарственных препаратов. На предприятии должны создать 180 новых рабочих мест. Объем инвестиций – более 3 млрд рублей.

Добавим, ранее Biocad сообщил о совместной работе с Центром Алмазова. Организации решили разрабатывать противоопухолевые клеточные вакцины. Их будут использовать для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний. Стороны уже подписали соглашение.

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