Biocad начал монтаж оборудования на своем заводе в Стрельне

Фармацевтическая компания Biocad начала монтаж оборудования на своем заводе в Стрельне. Об этом в четверг сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.
В ведомстве отметили, что это завершающая стадия реализации проекта. Производство должно начать работать в 2019 году.
Согласно информации комитета, на заводе будут производить 18 лекарственных препаратов. На предприятии должны создать 180 новых рабочих мест. Объем инвестиций – более 3 млрд рублей.
Добавим, ранее Biocad сообщил о совместной работе с Центром Алмазова. Организации решили разрабатывать противоопухолевые клеточные вакцины. Их будут использовать для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний. Стороны уже подписали соглашение.
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