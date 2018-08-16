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16.08.18 / 10:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2270,29; РТС - 1062,73

Фото АБН

Московская биржа в четверг открылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14% до 2270,29 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,71% и составил 1062,73 пунктов.

Ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев сообщил, что в краткосрочной перспективе возможна консолидация в области выше 1050 пунктов по индексу РТС. Приостановка ослабления турецкой лиры и сообщения о предстоящем визите заместителя министра торговли КНР в США для переговоров способствуют смягчению опасений инвесторов в отношении развивающихся рынков. Кроме этого, доступная на текущий момент информация о возможных санкциях США в отношении РФ уже по большей части учтена в котировках высоколиквидных бумаг, отметил аналитик. Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых результатов первого полугодия «Газпром нефтью».

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, считает Старцев. Причинами станут связанные с «торговыми войнами» смягчения опасений и сопутствующего восстановления «спроса на риск».

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