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16.08.18 / 11:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2018 года выросла на 11,5% год к году

До 6,15 млрд рублей

Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2018 года выросла на 11,5% год к году. Об этом компания сообщила в четверг при публикации финансовой отчетности.

Показатель составил 6,15 млрд рублей. Также выросла консолидированная выручка. Она увеличилась на 5,1% до 81,9 млрд рублей.

Показатель OIBDA стал больше на 5,4% и составил 32,26 млрд рублей. На него повлиял рост выручки от мобильной передачи данных на 12,7%, считают в компании. «Мегафон» отметил, что большой рост достигнут благодаря положительному принятию рынка инициатив по разработке продуктов, развитие тарифных планов и других инновационных предложений.

Кроме этого, число абонентов «Мегафона» увеличилось на 0,1%. Их около 77,5 млн человек. По мнению оператора, это разовый эффект от покупки sim-карт болельщиками чемпионата мира по футболу.

Добавим, ранее «Мегафон» заявил о намерении вывести свои акции с Лондонской фондовой биржи. Оператор решил выкупить 20,8% акций и GDR. ФАС одобрила выкуп акций. «Мегафон» получил на это кредит от «Альфа-Банка».

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