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16.08.18 / 21:37 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на 11% выросло количество аварий с участием детей

Основное число ДТП с детьми пришлось на май, когда закончились школьные занятия

Фото: ivteleradio.ru

Количество аварий с участием детей в Петербурге выросло на 11% в годовом выражении. Об этом в четверг сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Андрей Козак.

В 347 ДТП погибли четыре несовершеннолетних. При этом в авариях этого года пострадали 372 ребенка. Это на 12% больше, чем в 2017 году, передает «Росбалт». По словам Козака, основное число происшествий с детьми пришлось на май, когда закончились школьные занятия.

Напомним, в мае в Псковской области в ДТП попал экскурсионный автобус с детьми. Они ехали на экскурсию в Петербург. Автобус съехал в кювет из-за плохого самочувствия водителя. В марте в Псковской области произошло аналогичное ДТП. Автобус с 50 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 18 человек, семь из которых – дети.

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