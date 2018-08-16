В Петербурге на 11% выросло количество аварий с участием детей Основное число ДТП с детьми пришлось на май, когда закончились школьные занятия

Количество аварий с участием детей в Петербурге выросло на 11% в годовом выражении. Об этом в четверг сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Андрей Козак.

В 347 ДТП погибли четыре несовершеннолетних. При этом в авариях этого года пострадали 372 ребенка. Это на 12% больше, чем в 2017 году, передает «Росбалт». По словам Козака, основное число происшествий с детьми пришлось на май, когда закончились школьные занятия.

Напомним, в мае в Псковской области в ДТП попал экскурсионный автобус с детьми. Они ехали на экскурсию в Петербург. Автобус съехал в кювет из-за плохого самочувствия водителя. В марте в Псковской области произошло аналогичное ДТП. Автобус с 50 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 18 человек, семь из которых – дети.