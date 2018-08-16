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16.08.18 / 20:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Газпром Нефть» оценила «Лахта-центр» в 156 млрд рублей

На «Лахта-центр» приходится 5% консолидированной стоимости активов компании

Фото АБН

«Газпром нефть» оценила стоимость «Лахта-центра» в Петербурге в 155,6 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в четверг.

Сообщается, что 16 августа на «Лахта-центр» стало приходиться не меньше 5% консолидированной стоимости активов компании. По данным отчетности по МСФО, она составляет в общей сложности 1,113 трлн рублей.

Напомним, «Газпром нефть» владеет 100% АО «МФК Лахта-центр». Самое высокое здание в Европе планируют ввести в эксплуатацию в конце года. В нем будут располагаться офисы «Газпрома». Они займут в башне почти 130 тыс. кв. метров на 86 этажах.

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