«Газпром», сверхдоходы, российский офшор. Итоги четверга

«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,7%, а также оценил стоимость «Лахта-центра» в 155,6 млрд рублей. Профильные ведомства выступили против изъятия сверхдоходов металлургов. Россия перестала уменьшать свою долю в госдолге США, а дочернюю компанию En+ планируют перевести в российский офшор.

Экспорт газа российского холдинга в дальнее зарубежье за 7,5 месяцев вырос на 5,7%. Ранее Алексей Миллер заявлял, что «Газпром» в текущем году может поставить в Европу рекордные 200 млрд куб. м газа.

Стоимость «Лахта-центра» оценили в 155,6 млрд рублей. На АО «МФК Лахта-центр» стало приходиться не меньше 5% консолидированной стоимости активов «Газпром нефти».

Российские министерства выступили против изъятия сверхприбыли у металлургических и химических компаний. Отрицательное мнение высказали в Минпромторге, Минэкономики и Минприроды.

Holding Limited, дочернюю компанию En+, решили перевести в российский офшор. В компании полагают, что это позволит Holding Limited воспользоваться преимуществами нового российского законодательства.

Россия перестала уменьшать свою долю в госдолге США. Ранее РФ активно ее снижала – с апреля по май текущего года доля уменьшилась с $96 млрд до $15 млрд.