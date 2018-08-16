«Газпром», сверхдоходы, российский офшор. Итоги четверга

Экспорт газа российского холдинга в дальнее зарубежье за 7,5 месяцев вырос на 5,7%. Ранее Алексей Миллер заявлял, что «Газпром» в текущем году может поставить в Европу рекордные 200 млрд куб. м газа.
Стоимость «Лахта-центра» оценили в 155,6 млрд рублей. На АО «МФК Лахта-центр» стало приходиться не меньше 5% консолидированной стоимости активов «Газпром нефти».
Российские министерства выступили против изъятия сверхприбыли у металлургических и химических компаний. Отрицательное мнение высказали в Минпромторге, Минэкономики и Минприроды.
Holding Limited, дочернюю компанию En+, решили перевести в российский офшор. В компании полагают, что это позволит Holding Limited воспользоваться преимуществами нового российского законодательства.
Россия перестала уменьшать свою долю в госдолге США. Ранее РФ активно ее снижала – с апреля по май текущего года доля уменьшилась с $96 млрд до $15 млрд.
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