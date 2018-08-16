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16.08.18 / 18:50 Новости / Петербург и Ленобласть

К отопительному сезону подготовили 86% домов в Петербурге

Паспорт готовности получили 20 тыс. жилых зданий

Фото like.sumy.ua

В Петербурге к отопительному сезону подготовили 86% жилых домов. Об этом в четверг сообщил вице-губернатор города Николай Бондаренко на совещании под руководством зампреда правительства Виталия Мутко.

По словам Бондаренко, паспорт готовности получили 20 тыс. жилых зданий. Всего к зиме нужно подготовить около 23,3 тыс. жилых домов. По энергетическим объектам готовность составила 85%. Как сообщил Виталий Мутко, в целом по стране жилой фонд готов к зимнему сезону на 68%.

Добавим, ранее «Теплосеть» Петербурга сообщала о 50-процентной готовности теплосетей города к отопительному сезону. Службе предстоит модернизировать еще порядка 40 км труб.

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