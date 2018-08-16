Международные резервы РФ за неделю сократились на $0,4 млрд До $457,6 млрд

Международные резервы России с 3 по 10 августа сократились на $0,4 млрд. Такие данные приводит Центробанк РФ в четверг.

По состоянию на 3 августа международные резервы составляли $458 млрд. В пятницу, 10 августа, они сократились до $457,6 млрд.

Отметим, международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы страны, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства. В них входят активы в иностранной валюте, монетарное золото и специальные права заимствования, а также резервная позиция в МВФ и другие резервные активы.