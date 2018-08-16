Все новости

16.08.18 / 13:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Глава МО Купчино предложил присвоить номера станциям петербургского метро

Для помощи иностранцам

Глава муниципального округа Купчино Михаил Черепанов предложил присвоить номера станциям петербургского метро. Об этом стало известно в четверг.

Черепанов направил соответствующее предложение вице-губернатору Петербурга Игорю Албину, передает «Петербургский дневник». По мнению главы Купчино, эта мера поможет иностранным туристам ориентироваться в метро. Особенно это касается китайских туристов, считает Черепанов. Он уточнил, что они не читают и не говорят даже на английском.

Напомним, ранее в четверг стало известно о планах создать в Петербурге новую станцию метро. КГА намерен назвать ее «Проспект Маршала Жукова». Добавим, в настоящий момент нумерация станций метро есть в нескольких столицах мира. Это Варшава, Дубай, Минск и Киев.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.