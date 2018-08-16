Глава МО Купчино предложил присвоить номера станциям петербургского метро Для помощи иностранцам

Глава муниципального округа Купчино Михаил Черепанов предложил присвоить номера станциям петербургского метро. Об этом стало известно в четверг.

Черепанов направил соответствующее предложение вице-губернатору Петербурга Игорю Албину, передает «Петербургский дневник». По мнению главы Купчино, эта мера поможет иностранным туристам ориентироваться в метро. Особенно это касается китайских туристов, считает Черепанов. Он уточнил, что они не читают и не говорят даже на английском.

Напомним, ранее в четверг стало известно о планах создать в Петербурге новую станцию метро. КГА намерен назвать ее «Проспект Маршала Жукова». Добавим, в настоящий момент нумерация станций метро есть в нескольких столицах мира. Это Варшава, Дубай, Минск и Киев.