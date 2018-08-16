«Яндекс» начал вести переговоры о продаже собственного смартфона Пока договоренностей нет

«Яндекс» начал вести переговоры о продаже собственного смартфона. Об этом источники сообщили в четверг.

Компания ведет переговоры с розничными сетями, передают «Ведомости». Среди них «М.Видео», «Мегафон» , МТС и «Вымпелком». Все ритейлеры подтвердили информацию о переговорах, кроме МТС. При этом, организации не раскрыли подробности обсуждения. «Мегафон» уточнил, что пока никакие договоренности не достигнуты.

«Яндекс» требует от ритейлеров сделать минимальную наценку на смартфон. Источники назвали цифры в 3-5% или 8%. Ритейлеров это не устраивает, уточнил сотрудник одной из сети.

Источники издания заявили, что характеристики «Яндекс.Телефона» аналогичны китайским смартфонам за 10-12 тыс. рублей. Компания может начать продажи осенью текущего года. По информации одного из источников, «Яндекс» назначил начальную стоимость в 14 990 рублей. Позже она выросла до 16 990 рублей из-за колебания курса доллара. Другой источник заявил, что предлагаемая стоимость смартфона – 20 тыс. рублей.

Отметим, о «Яндекс.Телефоне» стало известно в июле текущего года. Официально компания не делала заявление о его выпуске. Добавим, в июле стало известно о выпуске «Яндексом» устройства для «умного дома». Его название «Яндекс.Модуль».