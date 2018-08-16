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16.08.18 / 10:58 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге прорвало трубу в Московском районе

У станции метро «Парк Победы»

Фото: «ДТП и ЧП Петербург»

В Петербурге прорвало трубу в Московском районе. Об этом очевидцы сообщили в четверг.

Вода начала сочиться из-под брусчатки у станции метро «Парк Победы». Жительница Петербурга опубликовала видеозапись с «потопом» в социальной сети.


Отметим, данный участок находится в ведомстве АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Организация провела испытания сетей в Московском районе о станции «Парк Победы» 1 августа. Добавим, на прошлой неделе трубу прорвало в Выборгском районе города. Вода била из-под земли на Светлановском проспекте.

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