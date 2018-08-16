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16.08.18 / 16:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Ростуризм: Подорожание авиатоплива не приведет к банкротству туроператоров

Это рыночные условия

Подорожание авиатоплива не приведет к банкротству туроператоров. Такое заявление в четверг сделал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, это рыночные условия. Они приведут ни к таким трагическим последствиям, передает ТАСС мнение Сафонова. Он уточнил, что Ростуризм не прогнозирует банкротств туроператоров.

Напомним, ранее авиакомпании заявили о росте стоимости авиатопливо. Организации предупредили, что из-за этого вырастут цены на билеты. Накануне Ассоциация туроператоров России заявила, что осенью текущего года не будет дешевых путевок в Турцию. В организации отметили, что намерены увеличить цены на путевки.

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