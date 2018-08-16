Смольный не продлил договор аренды обществу «Мемориал» Организация арендовала помещение более 20 лет

Смольный не продлил договор аренды обществу «Мемориал». Об этом в четверг сообщил петербургский депутат Борис Вишневский.

Общество на протяжении более 20 лет арендовало помещение у города на разъезжей улице. Семилетний договор аренды закончился в текущем году. «Мемориал» обратился в комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой продлить договор аренды. Ведомство отказало в этом, не пояснив причин. Ведомство потребовало освободить помещение.

Вишневский заявил, что «Мемориал» не нарушал условия договора аренды. В частности, общество всегда вовремя вносило арендную плату и не нанесло ущерба помещению. Также депутат отметил, что «Мемориал» регулярно попадал в перечень городских организаций, которые город освобождает от арендной платы. Общество попало в этот перечень и в текущем году.

Отметим, «Мемориал» исследует политические репрессии в СССР и современной России. Общество помогает в реабилитации людей, которые подверглись политическим репрессиям. Добавим, в 2016 году Тверской суд Москвы оштрафовал организацию на 300 тыс. рублей. Причина – отказ «Мемориала» признать себя иностранным агентом.