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16.08.18 / 15:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге провели обыск в БЦ у Пулково по делу банка «Советский»

Во время обысков изъяли ряд документов

советский банк

Фото realnoevremya.ru

В Петербурге прошли обыски в бизнес-центре «Престиж» у аэропорта «Пулково». Оперативные мероприятия были связаны с делом о хищениях в банке «Советский», сообщили в среду в ТАСС.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли в БЦ документы. Также полиция опрашивала сотрудников бизнес-центра.

Отметим, ранее экс-владелец национализированного литовского банка Snoras Владимир Антонов признался в хищении средств банка «Советский». Также он дал показания против бывшего главы банка Станислава Митрушина. Митрушин после обвинений в мошенничестве находится в международном розыске. Напомним, ЦБ РФ этим летом отозвал лицензию у петербургского банка «Советский».

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