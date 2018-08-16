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16.08.18 / 17:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Профильные ведомства выступили против изъятия сверхдоходов металлургов — СМИ

Ранее министерствам поручили предоставить свои предложения по инициативе Белоусова

Минпромторг, Минэкономики и Минприроды выступили против изъятия сверхприбыли у металлургических и химических компаний. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что против высказались все ведомства, которым поручено проработать предложения по инициативе. Ранее вице-премьер Максин Акимов поручил ведомствам предоставить свои предложения до 17 августа.

В Минфине считают, что предложенная мера негативно повлияет на инвестиционный климат. Источник издания в Минпромторге сообщил, что ведомство опасается недополучения налогов в долгосрочной перспективе и снижения доли ВВП по отраслям.

Напомним, советник президента Андрей Белоусов в июльском письме Владимиру Путину предложил изъять сверхприбыль металлургических компаний и производителей удобрений за 2017 год. Речь шла о 513,7 млрд рублей. По словам Белоусова, в прошлом году компании заработали более 1,5 трлн рублей, при этом налоговая нагрузка на них меньше, чем в нефтегазовой отрасли. Сверхдоходы предлагалось изъять у 14 предприятий, среди которых были «Норникель», «Северсталь», «Алроса», «Сибур» и другие. Полученные средства Белоусов предложил направить на исполнение майских указов.

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