Мутко: Решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут до сентября Решение пока не принято

Вице-премьер по строительству Виталий Мутко сообщил, что решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут до сентября. Соответствующее заявление но сделал в четверг.

Окончательно вопрос не решен, передает «Интерфакс» слова Мутко. Вице-премьер отметил, что свои варианты решений предоставят ФАС, Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития. Мутко уточнил, что при принятии решения о повышении тарифов в два этапа, оно будет не больше прогнозных цифр.

Напомним, ранее министерство экономического развития предложило повысить тарифы на ЖКХ в следующем году в два этапа. Ведомство считает, что рост тарифов не будет больше цели по инфляции. Индексацию планируют провести 1 января и 1 июля. В настоящий момент, она проходит один раз в год – 1 июля.