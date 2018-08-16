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16.08.18 / 12:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Мутко: Решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут до сентября

Решение пока не принято

Вице-премьер по строительству Виталий Мутко сообщил, что решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут до сентября. Соответствующее заявление но сделал в четверг.

Окончательно вопрос не решен, передает «Интерфакс» слова Мутко. Вице-премьер отметил, что свои варианты решений предоставят ФАС, Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития. Мутко уточнил, что при принятии решения о повышении тарифов в два этапа, оно будет не больше прогнозных цифр.

Напомним, ранее министерство экономического развития предложило повысить тарифы на ЖКХ в следующем году в два этапа. Ведомство считает, что рост тарифов не будет больше цели по инфляции. Индексацию планируют провести 1 января и 1 июля. В настоящий момент, она проходит один раз в год – 1 июля.

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