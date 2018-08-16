В Петербурге на станции метро «Приморская» починили эскалатор. Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в четверг.
Выход со станции был недоступен с 11:21 часов. Причина – техническая неисправность эскалатора. Станция начала работать в обычном режиме в 11:38 часов.
Отметим, ранее в четверг стало известно о планировании в Петербурге новой станции метрополитена. Она будет располагаться на «Кировско-Выборгской линии». Название станции – «Проспект Маршала Жукова». Станция будет конечной после «Проспекта Ветеранов».
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