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16.08.18 / 12:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на станции метро «Приморская» починили эскалатор

Выход со станции закрывали

Фото АБН

В Петербурге на станции метро «Приморская» починили эскалатор. Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в четверг.

Выход со станции был недоступен с 11:21 часов. Причина – техническая неисправность эскалатора. Станция начала работать в обычном режиме в 11:38 часов.

Отметим, ранее в четверг стало известно о планировании в Петербурге новой станции метрополитена. Она будет располагаться на «Кировско-Выборгской линии». Название станции – «Проспект Маршала Жукова». Станция будет конечной после «Проспекта Ветеранов».

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