В Петербурге на станции метро «Приморская» починили эскалатор Выход со станции закрывали

В Петербурге на станции метро «Приморская» починили эскалатор. Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в четверг.

Выход со станции был недоступен с 11:21 часов. Причина – техническая неисправность эскалатора. Станция начала работать в обычном режиме в 11:38 часов.

Отметим, ранее в четверг стало известно о планировании в Петербурге новой станции метрополитена. Она будет располагаться на «Кировско-Выборгской линии». Название станции – «Проспект Маршала Жукова». Станция будет конечной после «Проспекта Ветеранов».