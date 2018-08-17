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17.08.18 / 09:42 Новости / Россия и мир / Экономика

АКРА: Санкции США на 8-10% сократят инвестиции в гособлигации РФ

Вероятно, уйдет и норвежский суверенный фонд GPF

Коллаж АБН

Новый пакет американских санкций приведет к сокращению на 8-10% инвестиций в государственные ценные бумаги РФ. Это, как следствие, приведет к увеличению средней стоимости заимствований для государства, сообщили в пятницу аналитики АКРА.

Помимо американских держателей, на которых приходится более 8% российского госдолга, от ценных бумаг РФ может отказаться норвежский суверенный фонд GPF. Его доля составляет 1,4%.

Отметим, внешний спрос на гособлигации РФ сократился после введения апрельских санкций. К началу июля объем ОФЗ и еврооблизаций, которыми владеют нерезиденты. Сократился на 5,4%, указывает АКРА. Это эквивалентно 383,3 млрд рублей.

На этой неделе на сайте Минфина США был опубликован проект новый санкций против России. О его существовании стало известно на прошлой неделе. Этот пакет ограничительных мер предполагает воздействие против российских банков с госучастием. В частности, могут быть заблокированы их корсчета. На фоне новостей об этих санкциях доллар укрепился у отметки 67 рублей.

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