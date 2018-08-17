Белоусов пригласил металлургов и химиков на встречу — СМИ Песков не смог подтвердить этот факт

Помощник президента России Андрей Белоусов пригласил руководителей металлургических, химических и горнодобывающих компаний на личную встречу. Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников компаний из «списка Белоусова».

Встреча запланирована на 24 августа. Приглашены руководители именно тех 14 компаний, которые фигурируют в списке об изъятии сверхдоходов, уточнил один из собеседников издания. Источник отметил, что сомневается в целесообразности встречи, на которую, по его мнению, придут не все приглашенные.

При этом в пятницу пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о планируемой встрече. Но Песков сказал, что такая встреча была бы «нормальной» и «логичной», позволила бы выстроить диалог между бизнесом и властью, пишет ТАСС.

Напомним. Белоусов предложил изъять у ряда промышленных компаний дополнительные доходы за 2017 год, полученные. По его мнению, в результате благоприятной конъюнктуры рынка. Всего Белоусов предложил забрать у компаний 500 млрд рублей и направить их на исполнение майских указов президента. В список попали Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, «Северсталь», «Мечел», «Металлоинвест», «Норникель», «Алроса, «Полюс» «Сибур», «Уралкалий», «Фосагро», Evraz. Промышленники негативно встретили эту инициативу, ряд профильных министерств также направили негативные отзывы на предложение.