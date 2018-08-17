Московская биржа закрылась на понижении Индекс Мосбиржи - 2255,12; РТС - 1052,74

Московская биржа в пятницу закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,26% и составил 2255,12 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,29% до 1052,74 пунктов.

Эксперт ГК «Финам» Василий Олейник отметил, что российский рынок в пятницу в красной зоне. Отдельных историй на российском фондовом рынке искать не стоит, так как риски в мире просто зашкаливают и уже в ближайшие 1-2 месяца цены на всё могут быть намного привлекательней. По мнению эксперта, не стоит забывать и о готовящихся санкциях США. Они могут коснуться российского банковского сектора и госдолга. Все подробности должны стать известны уже 22 августа, из-за этого не стоит торопиться с покупкой рисковых активов, заявил Олейник.

Ключевая валютная пара евро/доллар в пятницу показывает скромный рост на 0,2%. Рубль в паре с долларом падает на 1% до 67,45 рублей. Плохой сигнал в том, что на рынке ОФЗ покупателей нет вообще и каждый день нарастают продажи. Всё происходящее с российской валютой и рынком ОФЗ – уже не опасения санкций, а мировая тенденция, вызванная сжатием ликвидности и оттоком капитала. На горизонте одного-двух месяцев российский рубль может потерять ещё 5-10%, считает Олейник.