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17.08.18 / 09:10 Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ отозвал лицензию у «Московского вексельного банка»

Увидел угрозу кредиторам и вкладчикам

Фото АБН

Центробанк отозвал лицензию у «Московского вексельного банка». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

ЦБ отмечает, что в банке наблюдается реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков. В течение года ЦБ четыре раза применял к банку меры, которые были призваны защитить клиентов «Московского вексельного банка». Среди них – ограничение на привлечение вкладов населения.

В настоящий момент ЦБ считает, что банк скрывал реальное положение дел, неадекватно оценивал риски, а также собрал на балансе активы сомнительного качества. В банк вводят временную администрацию.

Отметим, «Московский вексельный банк» является участником программы страхования вкладов. Банк создан в 1994 году. Уставный капитал составляет 227 млн рублей.

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